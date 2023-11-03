Чи можна змінити дані у Реєстрі пільговиків: роз’яснення

Для внесення даних до Реєстру пільговиків потрібно звертатися до Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України нагадав, що відомості про пільговиків обліковуються в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, але їх можна коригувати.

До Реєстру вноситься інформація про особу, яка набула статусу пільговика.

«У разі необхідності відомості, внесені до Реєстру, коригуються (наприклад, у пільговика змінились прізвище, місце проживання, статус тощо).

Інформацію про пільговиків до Реєстру вносять фахівці територіальних органів Пенсійного фонду України», - сказано у повідомленні.

У ПФ додають, що заява про внесення даних до Реєстру з необхідними документами подається пільговиком особисто, поштою або в електронній формі (вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України).

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