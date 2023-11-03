Хотів дати подихати та подивитися світ: у Харкові нетверезий пошкодив половецьких баб

У Харкові поліцейські за добу встановили чоловіка, який пошкодив половецьких баб в центрі міста.

Джерело фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові невідомі завдали пошкодили фігури половецьких баб, які розташовані поруч з Харківським історичним музеєм імені М.Ф. Сумцова на площі Конституції. Інцидент стався 2 листопада, а вже за добу правоохоронці знайшли вандала. Ним виявився 45-річний безробітний житель Харкова, – повідомляє ГУНП в Харківській області.

Зазначається, що 2 листопада о 8:00 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про пошкодження історичних пам'яток. Поліцейські негайно вирушили на місце події, супроводжувані слідчо-оперативною групою районного управління поліції. На місці вони провели огляд та виявили металеву частину сокири поблизу пошкоджених фігур. Знайдені речові докази було вилучено для подальшого розслідування.

За фактом пошкодження історичних пам'яток було порушено кримінальне провадження згідно зі статтею 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Протягом доби винуватця розшукали та доставили до районного управління поліції для проведення слідчих дій. Докладні обставини події встановлюються правоохоронцями.

Під час спілкування із правоохоронцями чоловік вину визнав повністю. Пояснив, що знаходився в стані алкогольного сп’яніння, вирішив сокирою відкрити коробки, під якими знаходились пам’ятки культури. Хотів, щоб «вони подихали, подивились світ».

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