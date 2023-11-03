На Полтавщині знайшли кабана хворого на африканську чуму

Через небезпечну знахідку на території Зіньківського госпрозрахункового мисливсько-рибальського господарства планують ввести карантин.

Джерело фото: poda.gov.ua

На території мисливських угідь Зіньківського госпрозрахункового мисливсько-рибальського господарства було виявлено мертвого дикого кабана, у якого підтвердили африканську чуму свиней, – повідомляє Полтавська обласна адміністрація.

Знахідка сталася на території Опішнянської селищної територіальної громади в мисливському угідді. Фахівці вже створили спеціальну комісію, яка взялася за проведення огляду мертвої тварини та відбір матеріалу для подальших досліджень з метою встановлення можливого захворювання.

У зв'язку з цим інцидентом розглядається можливість оголошення території мисливських угідь неблагополучною та введення карантинних заходів. Крім того, експерти розробили «План заходів щодо локалізації та ліквідації африканської чуми свиней на території мисливських угідь Зіньківського ГМРП, що знаходиться на території Опішнянської селищної громади Полтавського району Полтавської області та недопущення розповсюдження даного захворювання на території Полтавської області».

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