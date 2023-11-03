Зловживання на 28 млн грн посадовцями державного підприємства Дніпропетровщини: справу скеровано до суду

Скеровано до суду справу за обвинуваченням гендиректора державного підприємства хімічної промисловості Дніпропетровщини та директора з маркетингу вказаного підприємства у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки у розмірі 28 млн грн.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням Генерального директора державного підприємства хімічної промисловості Дніпропетровщини та директора з маркетингу вказаного підприємства у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки у розмірі 28 млн грн. Про це повідомляють НАБУ і САП.

Дії службових осіб підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України, кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

«За даними слідства, у жовтні 2016 року службові особи з-поміж керівництва ДП, вступили у змову з громадянами інших країн з метою закупити безшовні труби із легованої сталі. Для цього обвинувачені використали підроблені документи, які були створені від імені іноземних учасників тендеру, та провели оцінку цінових пропозицій, за результатами визначили переможцем заздалегідь визначену учасниками схеми компанію. Після чого уклали з нею контракт на постачання вищезазначених труб для хімічних виробництв на суму 918 тисяч доларів та здійснили безповоротну 100% передоплату за товари, які підприємство так і не отримало.

У результаті чого діяльність вказаних осіб спричинила збитки у вигляді фінансових втрат за невиконаним контрактом та подальшого ведення претензійно-позовної роботи у 2018-2021 роках на загальну суму 28,46 млн грн.

Матеріали стосовно їхніх спільників: громадянки рф — працівниці банківських установ Швейцарії, яка допомагала службовим особам державного підприємства підшукати необхідну компанію-посередника та громадянина США — директора приватної компанії-посередника, виділені в окремі провадження. Останньому також повідомлено про підозру у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинених в особливо великому розмірі.

Це — третій епізод корупційної діяльності на зазначеному державному підприємстві, викритої НАБУ та САП. Інші епізоди за обвинуваченням Генерального директора та комерційного директора державного підприємства наразі розглядаються Вищим антикорупційним судом, стосовно комерційного директора ВАКС постановив обвинувальний вирок, який ще не набрав законної сили — 4 роки позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

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