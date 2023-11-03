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  1. В Україні

«Відмазували» ухилянтів: у Харкові судитимуть голову ВЛК та його спільників

16:22, 3 листопада 2023
У ході проведених обшуків за місцями роботи та проживання обвинувачених виявлено та вилучено понад 30 000 доларів.
«Відмазували» ухилянтів: у Харкові судитимуть голову ВЛК та його спільників
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У Харкові прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальні акти стосовно голови військово-лікарської комісії за фактом службового підроблення, а також стосовно двох членів ВЛК та співробітника лікарні за фактом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, голова військово-лікарської комісії однієї з лікарень Харківської області, діючи спільно з іншими членами ВЛК та співробітником медичної установи, допомагав військовозобов’язаним ухилятися від призову.

«Лікарі за грошову винагороду видавали громадянам призовного віку висновки лікарів, акти дослідження здоровʼя та довідки ВЛК про визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я. На підставі цих документів військовозобов’язані отримували право на звільнення від призову.

При цьому частина військовозобов’язаних навіть не прибувала для проходження ВЛК.

Комунікація між медиками і «клієнтами»-ухилянтами велась через третіх осіб. Посередники, чоловік і жінка, домовлялись з військовозобов’язаними щодо деталей «угоди» та називали ціну. Вона коливалась від 3 до 5 тис. доларів США», - сказано у повідомленні.

Учасники оборудки пропонували свої «послуги» навіть тим особам, які дійсно за станом здоров’я не мали проходити військову службу.

У ході проведених обшуків за місцями роботи та проживання обвинувачених виявлено та вилучено понад 30 тис. доларів США, чорнові записи, медичні документи та інші докази протиправної діяльності.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.

Голові лікарської комісії загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, іншим трьом обвинуваченим — до двох років обмеження волі.

Раніше ми писали, що на Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги.

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