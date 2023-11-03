Зеленський розглядає можливість проведення виборів навесні 2024 року, — Кулеба

Президент розглядає та зважує різні «за» та «проти.

Фото: Слово і Діло

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів навесні 2024 року. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Sky News.

«Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні «за» та «проти», - зазначив він.

Кулеба додав, що проведення президентських виборів під час війни з росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів, у якому випадку балотуватиметься на другий президентський термін.

Раніше ми писали, що Президент наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

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