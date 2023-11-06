Гибель воинов 128 бригады: командира Дмитрия Лысюка отстранили от должности на время следствия

Президент Зеленский сообщил, что будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа вражеской аэроразведки.

Фото: 128 бригада

Президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил об отстранении командира 128 ОГШБ Дмитрия Лысюка во время расследования гибели воинов во время награждения в прифронтовом селе Запорожской области.

"Провел заседание Ставки. Первый вопрос – это трагедия с воинами нашей 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Докладывали военные, министр обороны, руководитель Службы безопасности Украины. Конкретика – что уже удалось выяснить по обстоятельствам трагедии, чьи приказы создали условия, чтоб случилась трагедия. Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно. И будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага. Никакого избегания ответственности", - сказал Зеленский.

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