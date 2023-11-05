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Доктрина actio popularis або право подати позов в інтересах публічного порядку: практика Верховного Суду

Спрощений порядок доступу особи до суду у випадку ініціювання спору, пов’язаного із перевіркою адміністративним судом законності нормативно-правового акта, - позиція Верховного Суду.

В суддівському врядуванні поки що не вирішили, чи потрібно звільняти заступників керівників апаратів судів

Питання звільнення заступників керівників апаратів судів, ймовірно, буде вирішено в останній момент.

Вища рада правосуддя заявила, що їй бракує площі приміщення, щоб виконувати роботу якісно і вчасно

Вища рада правосуддя звернулася з приводу відсутності у проекті Бюджету на 2024 рік необхідних видатків до голови Комітету Верховної Ради і зауважила, що їй треба ще 2173,1 кв м додаткової площі для того, аби працювати якісно.

Верховний Суд зробив висновок, чи можна вважати ділову репутацію керівництва банку небездоганною у разі наявності у ЄРДР інформації про кримінальне провадження

Колегія суддів Верховного Суду зазначила, що лише внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань щодо можливих дій керівників АТ КБ «ПриватБанк», в розумінні статті 62 Конституції України, не може розцінюватись як готовність таких осіб вчинити корупційне правопорушення.

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Верховний Суд зробив висновок стосовно умов реалізації держслужбовцем категорії «А» права на отримання шести посадових окладів у разі припинення проходження державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.

  1. В Україні

ЗСУ: російські війська вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128 ОГШБр

09:18, 5 листопада 2023
Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.
ЗСУ: російські війська вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128 ОГШБр
Джерело фото: Уніан
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На Запорізькому напрямку фронту 3 листопада сили рф завдали підступних ударів по 26-ти населених пунктах. Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

«Зокрема, (ред: ворог) вдарив ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Наразі триває з’ясування обставин», - сказано у повідомленні.

Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.

«Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії», - написав Умєров.

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