ЗСУ: російські війська вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128 ОГШБр

Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.

Джерело фото: Уніан

На Запорізькому напрямку фронту 3 листопада сили рф завдали підступних ударів по 26-ти населених пунктах. Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

«Зокрема, (ред: ворог) вдарив ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Наразі триває з’ясування обставин», - сказано у повідомленні.

Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.

«Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії», - написав Умєров.

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