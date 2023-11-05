У Німеччині чоловік на авто без номерів протаранив термінал в аеропорту Гамбурга, разом з ним дитина

Аеропорт Гамбурга написав, що польоти будуть призупинені до подальшого повідомлення.

Джерело фото: Jonas Walzberg/dpa

Уночі проти 5 листопада у Німеччині чоловік на автомобілі Audi без номерного знаку протаранив термінал в аеропорту Гамбурга. Автівка знесла шлагбаум і зупинилася біля пасажирського літака Turkish Airlines.

Про це пише видання «Bild».

У поліції повідомили, що у літаку були люди, але їх евакуювали.

Також за даними поліції, окрім чоловіка, в автівці перебуває чотирирічна дитина.

До ранку поліцейські вели з чоловіком переговори. За інформацією Bild, дитина в автівці — його донька, і він хоче полетіти з нею до Туреччини.

Аеропорт Гамбурга написав на X (раніше Twitter) рано вранці в неділю, що польоти будуть призупинені до подальшого повідомлення.

У поліції кажуть, що чоловік викинув з машини дві палаючі пляшки. Для підстраховки пожежна частина облила літак водою.

Джерело фото: Marco Zitzow

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