В Германии мужчина на авто без номеров протаранил терминал в аэропорту Гамбурга, вместе с ним ребенок

Аэропорт Гамбурга написал, что полеты будут приостановлены до последующего сообщения.

Джерело фото: Jonas Walzberg/dpa

Ночью на 5 ноября в Германии мужчина на автомобиле Audi без номерного знака протаранил терминал в аэропорту Гамбурга. Автомобиль снес шлагбаум и остановился у пассажирского самолета Turkish Airlines.

Об этом пишет издание «Bild».

В полиции сообщили, что в самолете находились люди, но их эвакуировали.

Также по данным полиции, кроме мужчины, в машине находится четырехлетний ребенок.

До утра полицейские вели с мужчиной переговоры. По информации Bild, ребенок в автомобиле — его дочь, и он хочет полететь с ней в Турцию.

Аэропорт Гамбурга написал на X (ранее Twitter) ранним утром в воскресенье, что полеты будут приостановлены до последующего сообщения.

В полиции говорят, что мужчина выбросил из машины две горящие бутылки. Для подстраховки пожарная часть облила самолет водой.

Джерело фото: Marco Zitzow

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