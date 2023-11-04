Гепатит А зафиксировали еще в двух областях Украины

Случаи заболевания Гепатитом А зафиксировали в Днепропетровской и Закарпатской областях.

Заболевание украинцев Гепатитом A обнаружили уже в 5 областях страны. Новые случаи были зафиксированы в Днепропетровской и Закарпатской областях.

Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолий Пшеничный сообщил, что с начала 2023 года на Закарпатье выявили 125 случаев заболевания, передает «Суспільне».

«Сейчас назвать это вспышкой нельзя, ведь оснований для этого нет. Вспышка – это когда зарегистрировано 3-5 случаев в одной среде, в одной семье, коллективе или классе», - отметил Пшеничный.

Кроме того, 32 случая заболевания зафиксировали в Днепропетровской области. Это стало известно во время пресс-конференции с представителями Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, передает Павлоград.dp.ua.

«Сегодня в тех образцах воды, которые мы исследовали, мы не обнаружили гепатита А, но мы продолжаем дальнейший мониторинг», - сказал специалист.

Ранее мы писали, что в Винницкой области произошла вспышка Гепатита А. Также вирус обнаружили в Ивано-Франковске и в Тернопольской области.

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