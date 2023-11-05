ВСУ: российские войска ударили ракетой «Искандер-М» по личному составу 128 ОГШБр

Министр обороны Рустем Умеров поручил Главной инспекции Минобороны провести полную проверку по факту этой трагедии.

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На Запорожском направлении фронта 3 ноября силы рф нанесли коварные удары по 26-ти населенным пунктам. Об этом сообщают в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

«В частности, (ред: враг) ударил ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения различной степени тяжести получили и местные жители.

В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств», - говорится в сообщении.

Министр обороны Рустем Умеров поручил Главной инспекции Минобороны провести полную проверку по факту этой трагедии.

«Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Будут выяснены все обстоятельства того, что произошло. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии», – написал Умеров.

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