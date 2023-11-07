Забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо: глава МВД рассказал о гибели Геннадия Частякова

Это был подрыв по причине неосторожного обращения с боеприпасом.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о деталях трагедии в селе Чайки, где от подрыва гранаты погиб майор Геннадий Частяков – помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Так, по предварительной информации следствия, майор Геннадий Частяков выдернул кольцо подаренной гранаты, спровоцировав взрыв.

«Трагедия в Чайках начинает обрастать разной информацией из «источников». Поэтому официально сообщаю:

В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был День рожденья. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начали показывать родным. Вынул ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать боеприпас сыну. Это были гранаты нового западного образца.

Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», — отметил глава МВД.

Клименко подтвердил, что в квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу.

По словам министра, полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. Сообщается, что в его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование продолжается.

Как стало известно от источников, «подарочный набор» с боевыми гранатами предоставил помощнику Главнокомандующего ВСУ Частякову его коллега, полковник Тимченко. Частяков воспринял гранаты за рюмки специфической формы.

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