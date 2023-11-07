Забрав гранату в дитини та висмикнув кільце: глава МВС розповів про загибель Геннадія Частякова

Це був підрив унаслідок необережного поводження з боєприпасом.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів деталі трагедії у селі Чайки, де від підриву гранати загинув майор Геннадій Частяков – помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Так, за попередньою інформацією слідства, майор Геннадій Частяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши вибух.

«Трагедія у Чайках починає обростати різною інформацією з «джерел». Тому офіційно повідомляю:

Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав ящик із гранатами всередині та почав демонструвати боєприпас синові. Це були гранати нового західного зразка.

Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух», — зазначив очільник МВС.

Клименко підтвердив, що у квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

За словами міністра, поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. Повідомляється, що в його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування триває.

Як стало відомо від джерел, «подарунковий набір» з бойовими гранатами презентував помічнику Головнокомандувача ЗСУ Частякову його колега, полковник Тімченко. Частяков сприйняв гранати за чарки специфічної форми.

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