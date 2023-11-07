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Трамп відмовився від запрошення Зеленського приїхати в Україну через «конфлікт інтересів»

08:18, 7 листопада 2023
Дональд Трамп вирішив не приймати запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну, тому що з ним зараз веде комунікацію адміністрація Джо Байдена.
Трамп відмовився від запрошення Зеленського приїхати в Україну через «конфлікт інтересів»
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Колишній президент США Дональд Трамп вирішив не приймати запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну, тому що з ним зараз веде комунікацію адміністрація Джо Байдена.  Про це повідомляє Newsmax.

«Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Зараз із ним веде справу адміністрація Байдена, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів», – заявив експрезидент США.

Раніше Володимир Зеленський запропонував приїхати в Україну експрезиденту США Дональду Трампу, який заявив, що у ролі президента США міг би завершити війну між росією та Україною за один день.

«Трамп може приїхати сюди, і я йому поясню за 24 хв, не більше, що той не закінчить війну і не принесе мир через Путіна, якщо він не готовий віддати українську землю йому», - наголосив Президент.

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