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Трамп отказался от приглашения Зеленского приехать в Украину из-за «конфликта интересов»

08:18, 7 ноября 2023
Дональд Трамп решил не принимать приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, потому что с ним сейчас ведет коммуникацию администрация Джо Байдена.
Трамп отказался от приглашения Зеленского приехать в Украину из-за «конфликта интересов»
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Бывший президент США Дональд Трамп решил не принимать приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, потому что с ним сейчас ведет коммуникацию администрация Джо Байдена. Об этом сообщает Newsmax.

«Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что было бы некстати ехать в Украину в это время. Сейчас с ним ведет дело администрация Байдена, и я бы не хотел создавать конфликт интересов», – заявил экс-президент США.

Ранее Владимир Зеленский предложил приехать в Украину экс-президенту США Дональду Трампу, заявившему, что в роли президента США мог бы завершить войну между россией и Украиной за один день.

«Трамп может приехать сюда, и я ему объясню за 24 мин, не более того, что тот не закончит войну и не принесет мир через Путина, если он не готов отдать украинскую землю ему», - подчеркнул Президент.

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