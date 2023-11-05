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До судів якої юрисдикції звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю: Велика Палата Верховного Суду розгляне справу

Касаційний цивільний суд та Касаційний адміністративний суд Верховного Суду мають різну думку стосовно того, куди звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю, - справу розгляне Велика Палата.

Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди

У поданому 2 листопада проекті Бюджету-2024 вирішено зменшити видатки розвитку судів на 62,156 млн та збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя і ВККС.

Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

Поліція звинуватила водія, який попросив пред`явити докази порушення ним ПДР, у злісній непокорі: що вирішив суд

Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

Верховний Суд висловився щодо поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури

Позивач посилався на те, що право Міністра оборони щодо відкликання його з посади начальника відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури не узгоджується з вимогами Закону про прокуратуру в частині дотримання гарантій незалежності прокурора.

  1. В Україні

Мені треба 24 хвилини, аби пояснити Трампу, чому він не зможе зупинити війну за 24 години, — Зеленський

19:18, 5 листопада 2023
В лютому цього року Дональд Трамп заявив, що у разі повторного обрання його президентом він «закінчить війну в Україні за одну добу», однак це не можливо.
Мені треба 24 хвилини, аби пояснити Трампу, чому він не зможе зупинити війну за 24 години, — Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський запропонував приїхати в Україну експрезиденту США Дональду Трампу, який раніше заявив, що у ролі президента США міг би завершити війну між росією та Україною за один день. Про це глава держави розповів у інтерв'ю NBC News.

«Трамп може приїхати сюди, і я йому поясню за 24 хв, не більше, що той не закінчить війну і не принесе мир через Путіна, якщо він не готовий віддати українську землю йому», - наголосив Президент.

Раніше Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні чи ризикнути більшою війною.

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