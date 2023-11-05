Мені треба 24 хвилини, аби пояснити Трампу, чому він не зможе зупинити війну за 24 години, — Зеленський

В лютому цього року Дональд Трамп заявив, що у разі повторного обрання його президентом він «закінчить війну в Україні за одну добу», однак це не можливо.

Президент України Володимир Зеленський запропонував приїхати в Україну експрезиденту США Дональду Трампу, який раніше заявив, що у ролі президента США міг би завершити війну між росією та Україною за один день. Про це глава держави розповів у інтерв'ю NBC News.

«Трамп може приїхати сюди, і я йому поясню за 24 хв, не більше, що той не закінчить війну і не принесе мир через Путіна, якщо він не готовий віддати українську землю йому», - наголосив Президент.

Раніше Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні чи ризикнути більшою війною.

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