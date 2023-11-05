Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні чи ризикнути більшою війною

За словами президента, альтернативою може стати ризик нападу рф на країну НАТО, що призведе до залучення американських солдатів.

Президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США зберегти військову допомогу Україні, заявивши законодавцям, які блокують надання нового пакета, що альтернативою може стати ризик нападу рф на країну НАТО, що призведе до залучення американських солдатів. Про це повідомляє Bloomberg.

«Якщо росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде - вибачте, але ціна буде вищою», - заявив він.

Зеленський також закликав Конгрес «не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію».

Водночас він підтвердив свою переконаність у тому, що боротьба за скасування вторгнення та окупації Путіним частини території України ставить країну на передову лінію фронту боротьби за західну демократію, Європу та «наші спільні цінності».

У своєму сценарії наслідків будь-якого російського вторгнення в одну з країн НАТО він послався на положення про колективну оборону альянсу.

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