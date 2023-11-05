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Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

Поліція звинуватила водія, який попросив пред`явити докази порушення ним ПДР, у злісній непокорі: що вирішив суд

Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

Верховний Суд висловився щодо поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури

Позивач посилався на те, що право Міністра оборони щодо відкликання його з посади начальника відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури не узгоджується з вимогами Закону про прокуратуру в частині дотримання гарантій незалежності прокурора.

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  1. В Україні

Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні чи ризикнути більшою війною

16:40, 5 листопада 2023
За словами президента, альтернативою може стати ризик нападу рф на країну НАТО, що призведе до залучення американських солдатів.
Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні чи ризикнути більшою війною
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Президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США зберегти військову допомогу Україні, заявивши законодавцям, які блокують надання нового пакета, що альтернативою може стати ризик нападу рф на країну НАТО, що призведе до залучення американських солдатів. Про це повідомляє Bloomberg.

«Якщо росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде - вибачте, але ціна буде вищою», - заявив він.

Зеленський також закликав Конгрес «не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію».

Водночас він підтвердив свою переконаність у тому, що боротьба за скасування вторгнення та окупації Путіним частини території України ставить країну на передову лінію фронту боротьби за західну демократію, Європу та «наші спільні цінності».

У своєму сценарії наслідків будь-якого російського вторгнення в одну з країн НАТО він послався на положення про колективну оборону альянсу.

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