Зеленский призвал Конгресс США одобрить помощь Украине или рискнуть большей войной

Президент Владимир Зеленский призвал Конгресс США сохранить военную помощь Украине, заявив законодателям, блокирующим предоставление нового пакета, что альтернативой может стать риск нападения россии на страну НАТО, что приведет к привлечению американских солдат. Об этом сообщает Bloomberg.
«Если россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы пошлете туда своих сыновей и дочерей. И это будет – извините, но цена будет выше», - заявил он.
Зеленский также призвал Конгресс «не потерять свободу, не потерять эту сильную позицию и не потерять свою демократию».
В то же время он подтвердил свою убежденность в том, что борьба за отмену вторжения и оккупации Путиным части территории Украины ставит страну на передовую линию фронта борьбы за западную демократию, Европу и «наши общие ценности».
В своем сценарии последствий любого российского вторжения в одну из стран НАТО он сослался на положение о коллективной обороне альянса.
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