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Верховный Суд объяснил подход к исчислению срока обращения в суд военнослужащими

Апелляционный суд оставил иск военнослужащего без рассмотрения, отметив, что он пропустил срок в один месяц для обращения в суд за защитой своих прав, - в свою очередь, Верховный Суд объяснил, как считать сроки обращения в суд лицами, проходящими военную службу.

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

Верховный Суд высказался по поводу распространения гарантий независимости прокурора на военнослужащего, который откомандирован в органы прокуратуры

Истец ссылался с тем, что право Министра обороны об отзыве его с должности начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры не согласуется с требованиями Закона о прокуратуре в части соблюдения гарантий независимости прокурора.

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Судья обвинила львовского адвоката в разжигании национальной розни.

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О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

  1. В Украине

Зеленский призвал Конгресс США одобрить помощь Украине или рискнуть большей войной

16:40, 5 ноября 2023
По словам президента, альтернативой может стать риск нападения рф на страну НАТО, что приведет к привлечению американских солдат.
Зеленский призвал Конгресс США одобрить помощь Украине или рискнуть большей войной
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Президент Владимир Зеленский призвал Конгресс США сохранить военную помощь Украине, заявив законодателям, блокирующим предоставление нового пакета, что альтернативой может стать риск нападения россии на страну НАТО, что приведет к привлечению американских солдат. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы пошлете туда своих сыновей и дочерей. И это будет – извините, но цена будет выше», - заявил он.

Зеленский также призвал Конгресс «не потерять свободу, не потерять эту сильную позицию и не потерять свою демократию».

В то же время он подтвердил свою убежденность в том, что борьба за отмену вторжения и оккупации Путиным части территории Украины ставит страну на передовую линию фронта борьбы за западную демократию, Европу и «наши общие ценности».

В своем сценарии последствий любого российского вторжения в одну из стран НАТО он сослался на положение о коллективной обороне альянса.

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