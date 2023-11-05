Мне нужно 24 минуты, чтобы объяснить Трампу, почему он не сможет остановить войну через 24 часа, — Зеленский

В феврале этого года Дональд Трамп заявил, что в случае повторного избрания его президентом он «окончит войну в Украине за сутки», однако это невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил приехать в Украину экс-президенту США Дональду Трампу, ранее заявившему, что в роли президента США мог бы завершить войну между россией и Украиной за один день. Об этом глава государства рассказал в интервью NBC News.

«Трамп может приехать сюда, и я ему объясню за 24 мин, не более того, что тот не закончит войну и не принесет мир через Путина, если он не готов отдать украинскую землю ему», - подчеркнул Президент.

Ранее Зеленский призвал Конгресс США одобрить помощь Украине или рискнуть большей войной.

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