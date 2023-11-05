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В суды какой юрисдикции обращаться гражданским женам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей: Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело

Кассационный гражданский суд и Кассационный административный суд Верховного Суда имеют разное мнение относительно того, куда обращаться гражданским дружинам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей, - дело рассмотрит Большая Палата.

Доработанный проект Бюджета на 2024 год предусматривает увеличение расходов на ВСП и ВККС и уменьшение – на суды

В представленном 2 ноября проекте Бюджета-2024 решено уменьшить расходы развития судов на 62,156 млн и увеличить расходы на потребление Высшего совета правосудия и ВККС.

Верховный Суд объяснил подход к исчислению срока обращения в суд военнослужащими

Апелляционный суд оставил иск военнослужащего без рассмотрения, отметив, что он пропустил срок в один месяц для обращения в суд за защитой своих прав, - в свою очередь, Верховный Суд объяснил, как считать сроки обращения в суд лицами, проходящими военную службу.

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

Верховный Суд высказался по поводу распространения гарантий независимости прокурора на военнослужащего, который откомандирован в органы прокуратуры

Истец ссылался с тем, что право Министра обороны об отзыве его с должности начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры не согласуется с требованиями Закона о прокуратуре в части соблюдения гарантий независимости прокурора.

  1. В Украине

Мне нужно 24 минуты, чтобы объяснить Трампу, почему он не сможет остановить войну через 24 часа, — Зеленский

19:18, 5 ноября 2023
В феврале этого года Дональд Трамп заявил, что в случае повторного избрания его президентом он «окончит войну в Украине за сутки», однако это невозможно.
Мне нужно 24 минуты, чтобы объяснить Трампу, почему он не сможет остановить войну через 24 часа, — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил приехать в Украину экс-президенту США Дональду Трампу, ранее заявившему, что в роли президента США мог бы завершить войну между россией и Украиной за один день. Об этом глава государства рассказал в интервью NBC News.

«Трамп может приехать сюда, и я ему объясню за 24 мин, не более того, что тот не закончит войну и не принесет мир через Путина, если он не готов отдать украинскую землю ему», - подчеркнул Президент.

Ранее Зеленский призвал Конгресс США одобрить помощь Украине или рискнуть большей войной.

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