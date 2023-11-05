Зеленский отреагировал на гибель бойцов 128-й штурмовой бригады: возбуждено уголовное дело

Президент выразил соболезнования родным воинов 128 горно-штурмовой бригады, погибших от российского ракетного удара в Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

«Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые были предприняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал», - заявил он.

Зеленский добавил, что по факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование.

«Главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий - в зоне дострела и аэроразведки врага - знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности», - заявил президент.

Он добавил, что сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Ранее мы писали, что российские войска ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128 ОГШБр.

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