Зеленский назвал россию спонсором ХАМАС, — СМИ

Президент отметил, что рф играет свою роль как в войне против Украины, так и в войне ХАМАС против Израиля и является спонсором радикальных террористов.

Россия играет свою роль как в войне против Украины, так и в войне ХАМАС против Израиля и является спонсором радикальных террористов. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью в программе Meet the Press телеканала NBC News.

«Он (Зеленский - ред.) обвинил россию в том, что она играет роль в обеих войнах, являясь спонсором ХАМАС», - отмечается в интервью.

В этом контексте глава государства подчеркнул, что весь мир должен сделать все возможное, чтобы остановить войну на Ближнем Востоке.

Тем не менее, сам ХАМАС отрицает какие-либо связи с москвой, замечает телеканал. Так, на прошлой неделе чиновник политбюро ХАМАС Гази Хамад в интервью признал, что лидеры его группировки общались с представителями россии, Китая и «разных стран».

Однако, по его словам, это происходило вроде бы только с целью усилить международное давление на Израиль и остановить его ответные удары.

В то же время, отмечает телеканал, президент США Джо Байден также связывает войну в Украине с нападением ХАМАС на Израиль. В этой связи он неоднократно подчеркивал «жизненно важную» необходимость национальной безопасности Америки, чтобы Украина и Израиль получили необходимую поддержку.

«История научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больше хаоса, смертей и больше разрушений», - заявил Байден.

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