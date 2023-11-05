Зеленський назвав росію спонсором ХАМАС, — ЗМІ

Президент зазначив, що рф відіграє свою роль як у війні проти України, так і у війні ХАМАС проти Ізраїлю та є спонсором радикальних терористів.

росія відіграє свою роль як у війні проти України, так і у війні ХАМАС проти Ізраїлю та є спонсором радикальних терористів. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю в програмі «Meet the Press» телеканалу NBC News.

«Він (Зеленський – ред.) звинуватив росію в тому, що вона відіграє роль в обох війнах, будучи спонсором ХАМАС»,- зазначається в інтерв'ю.

У цьому контексті глава держави підкреслив, що весь світ повинен зробити все можливе, щоб зупинити війну на Близькому Сході.

Тим не менше, сам ХАМАС заперечує будь-які зв’язки з Москвою, зауважує телеканал. Так, минулого тижня високопосадовець політбюро ХАМАС Газі Хамад в інтерв’ю визнав, що лідери його угруповання спілкувалися з представниками росії, Китаю й «різних країн».

Однак, за його словами, це відбувалося начебто лише з метою, щоб посилити міжнародний тиск на Ізраїль і зупинити його удари у відповідь.

Водночас, зазначає телеканал, президент США Джо Байден так само пов’язує війну в Україні з нападом ХАМАС на Ізраїль. У цьому зв’язку він неодноразово підкреслював «життєво важливу» необхідність для національної безпеки Америки, щоб Україна та Ізраїль отримали необхідну підтримку.

«Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу, смертей і більше руйнувань», - заявив Байден.

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