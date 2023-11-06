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  1. В Україні

Стало відомо, скільки ракет окупанти можуть одночасно випустити з Чорного моря

07:00, 6 листопада 2023
Ймовірно, йдеться про 56 крилатих ракет типу «Калібр».
Стало відомо, скільки ракет окупанти можуть одночасно випустити з Чорного моря
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Загроза з Чорного моря залишається «досить високою» навіть попри те, що Чорноморський флот росії втрачає кораблі. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що «ворога не варто недооцінювати». За її словами, зараз у морі шторм, тому «російські військові ховають свої кораблі». Але Гуменюк уточнила, що окупанти, нехтуючи безпекою, «можуть здійснювати пуски ракет прямо із бухт».

«Рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря Генеральний штаб оцінює як високий постійно, а при виході ракетоносіїв на чергування – підвищується», – пояснила речниця.

Гуменюк зазначила, що поки не можна точно встановили, скільки одночасно ракет рф може запустити по Україні. Але, ймовірно, йдеться про 56 крилатих ракет типу «Калібр».

«Фігурувала інформація, що 56 «Калібрів» одночасно готові до запуску. Із урахуванням того, що надводні ракетоносії несуть до 8 ракет, підводні – 4, то ми можемо говорити, що на виході спостерігали й до 5 ракетоносіїв. У ворога ще є потенціал і дуже потужний», - зазначила вона.

За словами речниці, «удари по флоту рф, особливо по кораблях, які ще не встигли ввести в дії, це дуже сильний морально-психологічний удар для росіян».

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