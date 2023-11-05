Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету у космосі, — ЗМІ

Ракету збили завдяки системі протиракетної оборони Arrow, яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет у космосі.

Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету за межами стратосфери Землі - її запустили з Ємену у напрямку ізраїльського портового міста Ейлат. Про це повідомляє The Telegraph.

Так, ракету збили завдяки системі протиракетної оборони Arrow, яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет у космосі. До цього балістична ракета пролетіла майже 160 км над Аравійським півостровом.

Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео, на якому показано момент перехоплення - на ньому ледве помітна циліндрична форма балістичної ракети, що наближається, після чого на ролику видно вибух.

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що системи ВПС відстежили траєкторію ракети та перехопили її «у найбільш відповідний час».

На фотографіях з Ейлата видно сліди диму від системи Arrow, а жителі повідомляли, що чули потужний вибух із землі. Єменські хусити, своєю чергою, також оприлюднили кадри, які нібито показують, як ракета була запущена. Нею виявилась Qader – вдосконалена версія іранської розробки Shahab 3.

Зазначається, що Qader несе осколково-фугасну боєголовку та має радіус дії, який дозволяє хуситам обстрілювати весь Ізраїль. Саме для запобігання цій загрозі була розроблена ізраїльська система Arrow, яку вперше застосували приблизно 25 років тому. У той час, як інші системи протиракетної оборони спочатку призначалися для збивання літаків, Arrow була першою, що була розроблена спеціально для збивання балістичних ракет великої дальності на набагато більших висотах і швидкостях.

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