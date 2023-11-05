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Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

Поліція звинуватила водія, який попросив пред`явити докази порушення ним ПДР, у злісній непокорі: що вирішив суд

Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

Верховний Суд висловився щодо поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури

Позивач посилався на те, що право Міністра оборони щодо відкликання його з посади начальника відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури не узгоджується з вимогами Закону про прокуратуру в частині дотримання гарантій незалежності прокурора.

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  1. В Україні

Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії війни з рф, — Зеленський

17:18, 5 листопада 2023
Військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по рф.
Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії війни з рф, — Зеленський
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Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії війни з росією. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

«Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по рф», - заявив він.

При цьому Зеленський спростував нещодавні заяви американських військових, інших союзників і навіть головнокомандувача ЗСУ про те, що війна зайшла в глухий кут після 20 місяців запеклих боїв.

«Вони думали, що здолають нас, але цього не сталося. Я не думаю, що це глухий кут», - сказав Зеленський.

Подібна позиція, а також наслідки коментарів Залужного, можливо, вплинули на рішення Зеленського минулого тижня звільнити командувача Сил спеціальних операцій України та замінити його на полковника, який, за словами глави держави, «зможе надати підрозділу більшої потужності».

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