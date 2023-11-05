Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії війни з рф, — Зеленський

Військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по рф.

Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії війни з росією. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

«Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по рф», - заявив він.

При цьому Зеленський спростував нещодавні заяви американських військових, інших союзників і навіть головнокомандувача ЗСУ про те, що війна зайшла в глухий кут після 20 місяців запеклих боїв.

«Вони думали, що здолають нас, але цього не сталося. Я не думаю, що це глухий кут», - сказав Зеленський.

Подібна позиція, а також наслідки коментарів Залужного, можливо, вплинули на рішення Зеленського минулого тижня звільнити командувача Сил спеціальних операцій України та замінити його на полковника, який, за словами глави держави, «зможе надати підрозділу більшої потужності».

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