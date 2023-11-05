Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с рф, — Зеленский

Военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по рф.

Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по россии», - заявил он.

При этом Зеленский опроверг недавние заявления американских военных, других союзников и даже главнокомандующего ВСУ о том, что война зашла в тупик после 20 месяцев упорных боев.

«Они думали, что одолели нас, но этого не произошло. Я не думаю, что это тупик», - сказал Зеленский.

Подобная позиция, а также последствия комментариев Залужного, возможно, повлияли на решение Зеленского на прошлой неделе уволить командующего Сил специальных операций Украины и заменить его полковником, который, по словам главы государства, «сможет предоставить подразделению большей мощности».

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