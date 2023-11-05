Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил подход к исчислению срока обращения в суд военнослужащими

Апелляционный суд оставил иск военнослужащего без рассмотрения, отметив, что он пропустил срок в один месяц для обращения в суд за защитой своих прав, - в свою очередь, Верховный Суд объяснил, как считать сроки обращения в суд лицами, проходящими военную службу.

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

Верховный Суд высказался по поводу распространения гарантий независимости прокурора на военнослужащего, который откомандирован в органы прокуратуры

Истец ссылался с тем, что право Министра обороны об отзыве его с должности начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры не согласуется с требованиями Закона о прокуратуре в части соблюдения гарантий независимости прокурора.

«Собирай вещи и поезжай к себе в Донецк» — адвокат грубо не согласился с требованием судьи и получил проблемы

Судья обвинила львовского адвоката в разжигании национальной розни.

Поддельные судебные решения – теперь и в Сумской области

О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

  1. В Украине

Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с рф, — Зеленский

17:18, 5 ноября 2023
Военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по рф.
Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с рф, — Зеленский
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии войны с россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по россии», - заявил он.

При этом Зеленский опроверг недавние заявления американских военных, других союзников и даже главнокомандующего ВСУ о том, что война зашла в тупик после 20 месяцев упорных боев.

«Они думали, что одолели нас, но этого не произошло. Я не думаю, что это тупик», - сказал Зеленский.

Подобная позиция, а также последствия комментариев Залужного, возможно, повлияли на решение Зеленского на прошлой неделе уволить командующего Сил специальных операций Украины и заменить его полковником, который, по словам главы государства, «сможет предоставить подразделению большей мощности».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду