Какой документ удостоверяет личность при переоформлении паспорта: объяснение

Для удостоверения личности можно использовать загранпаспорт (в случае потери ID-карты или паспортной книжки) или водительское удостоверение.

Фото: evacuation.city

Специалисты Государственной миграционной службы Украины напомнили, как удостоверить личность, пока оформляется паспорт гражданина Украины.

Для удостоверения личности можно использовать следующие документы:

загранпаспорт (при потере ID-карты или паспортной книжечки); водительское удостоверение;

цифровые документы в мобильном приложении «Действие», ведь они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;

«єДокумент» – это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

Оформить паспортные документы можно в любом подразделении Государственной миграционной службы в порядке живой очереди. Также можно воспользоваться сервисом «Электронная очередь» и зарегистрироваться на удобное время.

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