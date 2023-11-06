Який документ посвідчує особу у разі переоформлення паспорта: пояснення

Для посвідчення особи можна використовувати закордонний паспорт (у випадку втрати ID-картки або паспортної книжечки) або водійське посвідчення.

Фото: evacuation.city

Фахівці Державної міграційної служби України нагадали, як посвідчити особу, доки оформляється паспорт громадянина України.

Для посвідчення особи можна використовувати такі документи:

закордонний паспорт (у разі втрати ID-картки або паспортної книжечки); водійське посвідчення;

цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку саму юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог;

«єДокумент» – це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Оформити паспортні документи можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України в порядку живої черги. Також можна скористатись сервісом «Електронна черга» та зареєструватись на зручний час.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.