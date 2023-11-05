Израиль впервые в мире сбил баллистическую ракету в космосе, — СМИ

Ракету сбили благодаря системе противоракетной обороны Arrow, использующей гиперзвуковой перехватчик для уничтожения ракет в космосе.

Израиль впервые в мире сбил баллистическую ракету за пределами стратосферы Земли – ее запустили из Йемена в направлении израильского портового города Эйлат. Об этом сообщает The Telegraph.

Так ракету сбили благодаря системе противоракетной обороны Arrow, которая использует гиперзвуковой перехватчик для уничтожения ракет в космосе. До этого баллистическая ракета пролетела почти в 160 км над Аравийским полуостровом.

Министерство обороны Израиля опубликовало видео, на котором показан момент перехвата - на нем едва заметна приближающаяся цилиндрическая форма баллистической ракеты, после чего на ролике виден взрыв.

В заявлении ЦАХАЛА говорится, что системы ВВС отследили траекторию ракеты и перехватили ее «в самое подходящее время».

На фотографиях из Эйлата видны следы дыма от системы Arrow, а жители сообщали, что слышали мощный взрыв из земли. Йеменские хуситы, в свою очередь, также обнародовали кадры, якобы показывающие, как ракета была запущена. Ею оказалась Qader – усовершенствованная версия иранской разработки Shahab 3.

Отмечается, что Qader несет осколочно-фугасную боеголовку и имеет радиус действия, позволяющий хуситам обстреливать весь Израиль. Именно для предотвращения этой угрозы была разработана израильская система Arrow, впервые примененная примерно 25 лет назад. В то время как другие системы противоракетной обороны изначально предназначались для сбивания самолетов, Arrow была первой, разработанной специально для сбивания баллистических ракет большой дальности на гораздо больших высотах и скоростях.

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