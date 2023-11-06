Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исполнительная власть отказалась вернуть санаторий «Шкло» судебной власти – ГСА

В судейском самоуправлении говорят о грубом игнорировании интересов судебной власти.

В суды какой юрисдикции обращаться гражданским женам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей: Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело

Кассационный гражданский суд и Кассационный административный суд Верховного Суда имеют разное мнение относительно того, куда обращаться гражданским дружинам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей, - дело рассмотрит Большая Палата.

Доработанный проект Бюджета на 2024 год предусматривает увеличение расходов на ВСП и ВККС и уменьшение – на суды

В представленном 2 ноября проекте Бюджета-2024 решено уменьшить расходы развития судов на 62,156 млн и увеличить расходы на потребление Высшего совета правосудия и ВККС.

Верховный Суд объяснил подход к исчислению срока обращения в суд военнослужащими

Апелляционный суд оставил иск военнослужащего без рассмотрения, отметив, что он пропустил срок в один месяц для обращения в суд за защитой своих прав, - в свою очередь, Верховный Суд объяснил, как считать сроки обращения в суд лицами, проходящими военную службу.

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

  1. В Украине

Стало известно, сколько ракет оккупанты могут одновременно выпустить из Черного моря

07:00, 6 ноября 2023
Вероятно, речь идет о 56 крылатых ракетах типа «Калибр».
Стало известно, сколько ракет оккупанты могут одновременно выпустить из Черного моря
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Угроза с Черного моря остается «достаточно высокой» даже несмотря на то, что Черноморский флот рф теряет корабли. Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что «врага не стоит недооценивать». По ее словам, сейчас в море шторм, поэтому «российские военные хоронят свои корабли». Но Гуменюк уточнила, что оккупанты, пренебрегая безопасностью, «могут производить пуски ракет прямо из бухт».

«Уровень ракетной угрозы с акватории Черного моря Генеральный штаб оценивает как высокий постоянно, а при выходе ракетоносителей на дежурство – повышается», – пояснила представительница.

Гуменюк отметила, что пока нельзя точно установили, сколько одновременно ракет рф может запустить по Украине. Но, вероятно, речь идет о 56 крылатых ракетах типа «Калибр».

«Фигурировала информация, что 56 «Калибров» одновременно готовы к запуску. С учетом того, что надводные ракетоносители несут до 8 ракет, подводные – 4, мы можем говорить, что на выходе наблюдали и до 5 ракетоносителей. У врага еще есть потенциал и очень мощный», – отметила она.

По словам пресс-секретаря, «удары по флоту рф, особенно по кораблям, которые еще не успели ввести в действия, это очень сильный морально-психологический удар для россиян».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді