Стало известно, сколько ракет оккупанты могут одновременно выпустить из Черного моря

Вероятно, речь идет о 56 крылатых ракетах типа «Калибр».

Угроза с Черного моря остается «достаточно высокой» даже несмотря на то, что Черноморский флот рф теряет корабли. Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что «врага не стоит недооценивать». По ее словам, сейчас в море шторм, поэтому «российские военные хоронят свои корабли». Но Гуменюк уточнила, что оккупанты, пренебрегая безопасностью, «могут производить пуски ракет прямо из бухт».

«Уровень ракетной угрозы с акватории Черного моря Генеральный штаб оценивает как высокий постоянно, а при выходе ракетоносителей на дежурство – повышается», – пояснила представительница.

Гуменюк отметила, что пока нельзя точно установили, сколько одновременно ракет рф может запустить по Украине. Но, вероятно, речь идет о 56 крылатых ракетах типа «Калибр».

«Фигурировала информация, что 56 «Калибров» одновременно готовы к запуску. С учетом того, что надводные ракетоносители несут до 8 ракет, подводные – 4, мы можем говорить, что на выходе наблюдали и до 5 ракетоносителей. У врага еще есть потенциал и очень мощный», – отметила она.

По словам пресс-секретаря, «удары по флоту рф, особенно по кораблям, которые еще не успели ввести в действия, это очень сильный морально-психологический удар для россиян».

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