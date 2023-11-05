Зеленський відреагував на загибель бійців 128-ї штурмової бригади: відкрито кримінальну справу

Президент висловив співчуття рідним воїнів 128 гірсько-штурмової бригади, які загинули від російського ракетного удару на Запоріжжі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

«Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав», - заявив він.

Зеленський додав, що за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.

«Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій - у зоні дострілу та аеророзвідки ворога - знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку», - заявив президент.

Він додав, що зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Раніше ми писали, що російські війська вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128 ОГШБр.

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