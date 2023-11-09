ДБР повідомило про підозру офіцеру ЗСУ, який подарував гранати помічнику Залужного Частякову

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Фото: УП

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову. Про це йдеться у пресслужбі ДБР.

Як повідомляють у відомстві, офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету.

«Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.

Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів», - сказано у повідомленні.

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією та поки не відкидають жодну з версій.

Раніше ми писали, що під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Геннадій Частяков.

Також повідомлялось, що помічнику Залужного Частякову «подарунковий набір» презентував колега.

Крім того, глава МВС розповів про загибель Геннадія Частякова.

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