На Київщині викрили голову села на мільйонних схемах з закупками одягу для добровольців

Голову села у Київській області викрили на 2,5 млн гривень збитків при закупівлях одягу для ЗСУ.

Джерело фото: npu.gov.ua

На Київщині викрито злочинну схему голови одного із сіл на закупці одягу для добровольців зі збитками на 2,5 мільйонів гривень. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 6 років. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Розслідування встановило, що наприкінці 2022 року одна з громад Обухівського району провела тендер на закупівлю індивідуального військового спорядження для добровольців об'єднаної територіальної громади. Згідно укладеного контракту, підрядник повинен був постачити замовнику зимове військове спорядження, але під час експертизи встановлено, що товар не відповідає технічним вимогам та не придатний для використання за призначенням.

Постачання відбувалося з порушенням умов контракту і термінів поставки. Внаслідок цього були завдані збитки бюджету на суму 2,5 мільйонів гривень, що становить 73% від загальної вартості проведеного тендеру.

Сільському голові була оголошена підозра за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем). Наразі розглядається питання про обрання запобіжних заходів. За вчинений факт може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із можливим штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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