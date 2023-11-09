У Самборі на Львівщині чоловік застряг головою між стіною та піччю

Про допомогу до екстрених служб звернулась стурбована мати потерпілого, зрозумівши, що самостійно вивільнитись не виходить.

На Львівщині у Самбові 63-річний чоловік застряг головою між стіною та п'єцом у власній квартирі.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, про допомогу до екстрених служб звернулась стурбована мати потерпілого, зрозумівши, що самостійно вивільнитись не виходить.

Рятувальники за допомогою гідравлічного розтискала вивільнили чоловіка та передали для подальшого огляду працівникам швидкої медичної допомоги.

Чоловік від госпіталізації відмовився.

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