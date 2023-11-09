В Самборе на Львовщине мужчина застрял головой между стеной и печью

О помощи в экстренные службы обратилась обеспокоенная мать потерпевшего, поняв, что самостоятельно высвободиться не получается.

На Львовщине в Самбове 63-летний мужчина застрял головой между стеной и пьецем в собственной квартире.

Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области, о помощи в экстренные службы обратилась обеспокоенная мать потерпевшего, поняв, что самостоятельно высвободиться не получается.

Спасатели с помощью гидравлического разжима высвободили мужчину и передали для дальнейшего осмотра работникам скорой медицинской помощи.

Мужчина от госпитализации отказался.

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