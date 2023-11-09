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Присвоил более 3,5 млн грн выплат военным: офицера приговорили к семи с половиной годам за решеткой

18:27, 9 ноября 2023
Офицер вместе с «коллегой» присвоил более 3,5 млн грн, которые предназначались для выплат военнослужащим.
Присвоил более 3,5 млн грн выплат военным: офицера приговорили к семи с половиной годам за решеткой
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Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы офицера одной из воинских частей Днепропетровской области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что он вместе с коллегой присвоил более 3,5 млн грн, которые предназначались для выплат военнослужащим.

«Установлено, что для реализации противоправной схемы начальник отделения персонала штаба и начальник строевой части подделали документы и фиктивно устроили на службу в часть около 10 гражданских лиц.

Эти «военные» никакого отношения к службе не имели, однако получали денежное довольствие, в том числе доплаты за якобы участие в боевых действиях. Все деньги перечислялись организаторам схемы, которые успели присвоить 3,5 млн гривен.

Когда «дельцами» заинтересовалось ГБР, начальник отделения персонала штаба решил подкупить следователя за 10 тысяч долларов. Военный был задержан в феврале во время передачи взятки», — говорится в сообщении.

В начале августа 2023 года решением Кировского районного суда города Днепра он признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины) и приговорен к 4 годам лишения свободы.

Суд вынес решение и по схемам с выплатами, увеличив срок наказания до семи с половиной лет.

Материалы по второму участнику сделки еще находятся на судебном разбирательстве.

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