Грузинская группа винодельческих компаний Bolero не только продолжила сотрудничество с рф, но увеличила свой вывоз продукции в страну-агрессора.

Источник фото: НАПК

Несмотря на то, что Грузия в 2008 году сама стала жертвой российской агрессии, некоторые грузинские компании продолжают активное сотрудничество с россией, даже после полномасштабного вторжения российского государства в Украину в качестве государства-террориста. По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вывоз вина из Грузии в россию в первом квартале 2023 года вырос на 49%.

НАПК включило ведущую грузинскую группу винодельческих компаний Bolero в список международных спонсоров войны. В состав этой объединенной группы винодельческих предприятий входят: Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC и GRUZVINPROM LLC. Кроме интенсификации экспорта в россию, компания Bolero активно сотрудничает с другими предприятиями, которые имеют связи с субъектами под санкциями России.

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