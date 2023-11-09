НАЗК включило групу виноробних компаній Bolero до переліку міжнародних спонсорів війни

Грузинська група виноробних компаній Bolero не лише продовжила співпрацю з рф, але збільшила свій вивіз продукції до країни-агресора.

Джерело фото: НАЗК

Незважаючи на те, що Грузія у 2008 році сама стала жертвою російської агресії, деякі грузинські компанії продовжують активну співпрацю з росією, навіть після повномасштабного вторгнення російської держави в Україну в якості держави-терориста. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, вивіз вина з Грузії до росії в першому кварталі 2023 року зріс на 49%.

НАЗК включило провідну грузинську групу виноробних компаній Bolero до списку міжнародних спонсорів війни. До складу цієї об'єднаної групи виноробних підприємств входять: Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC та GRUZVINPROM LLC. Окрім інтенсифікації експорту до росії, компанія Bolero активно співпрацює з іншими підприємствами, які мають зв'язки з суб'єктами під санкціями росії.

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