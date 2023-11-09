Медичне обслуговування військовослужбовців у Феофанії та центрі клінічної медицини ДУС: парламент прийняв зміни

Верховна Рада ухвалила зміни щодо надання військовослужбовцям права на безоплатне медичне обслуговування також і у Державній науковій установі Державного управління справами.

Верховна Рада 8 листопада прийняла зміни до постанови про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час подій на сході України, яка була ухвалена ще 29 травня 2014 року №1286-VII.

Так, новою постановою 9605 передбачено:

1) поширення дії цієї постанови на всіх військовослужбовців, які брали участь у забезпеченні оборони України у зв’язку з агресією рф проти України (після початку повномасштабного вторгнення), а не лише на осіб, які брали участь у відсічі і стримуванні збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях (що фактично відбувалося у 2014-2022 роках);

2) надання таким військовослужбовцям права на безоплатне медичне обслуговування в Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Також Комітетом підтримано надані Міністерством оборони України пропозиції щодо необхідності поширення визначеного проектом Постанови права на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я Державного управління справами на військовослужбовців розвідувального органу Міністерства оборони України.

Отже, тепер відповідний пункт постанови звучатиме так:

Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Державної фіскальної служби України, які під час виконання ними завдань, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, отримали поранення, каліцтво, контузію або захворювання, пов’язане з виконанням ними вказаних завдань, мають право на безоплатне медичне обслуговування (лікування, медичну реабілітацію та інше) в Клінічній лікарні «Феофанія» Державного управління справами та Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Автор: Наталя Мамченко

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