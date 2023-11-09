На горі Піп Іван Чорногірський вже справжня зима – у ДСНС показали фото

На горі температура повітря -5°С.

Джерело фото: t.me/dsns_telegram

У ДСНС України повідомили, що на горі Піп Іван Чорногірський вже справжня зима та закликали туристів зважати на погодні умови, якщо планується похід в гори.

«На горі Піп Іван Чорногірський вже справжня зима! Температура повітря -5°С. Видимість обмежена.

Якщо плануєте похід в гори, враховуйте погодні умови! Бережіть себе та своїх рідних!», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.