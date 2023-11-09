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Верховна Рада призначила Наталію Кузнєцову членом Дорадчої групи експертів, яка проведе оцінку кандидатів до КСУ

Дорадча група експертів, що фільтруватиме кандидатів до КСУ повністю сформована.

Податкові ставки в перші роки легалізації криптоактивів мають бути 5% для доходів фізосіб та 18% для компаній, - Мінцифри

Мінцифри вважає за доцільне встановити механізми легалізації криптоактивів і відповідні податкові ставки.

Спрощений порядок отримання статусу УБД, – що передбачено новим законом

Верховна Рада внесла зміни щодо отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Медичне обслуговування військовослужбовців у Феофанії та центрі клінічної медицини ДУС: парламент прийняв зміни

Верховна Рада ухвалила зміни щодо надання військовослужбовцям права на безоплатне медичне обслуговування також і у Державній науковій установі Державного управління справами.

Податкові перевірки бізнесу повертаються з 1 грудня, — парламент ухвалив закон

Верховна Рада прийняла закон про відновлення податкових перевірок з 1 грудня: кого включать до плану-графіка проведення документальних планових перевірок

  1. Суспільство

На горі Піп Іван Чорногірський вже справжня зима – у ДСНС показали фото

11:33, 9 листопада 2023
На горі температура повітря -5°С.
На горі Піп Іван Чорногірський вже справжня зима – у ДСНС показали фото
Джерело фото: t.me/dsns_telegram
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У ДСНС України повідомили, що на горі Піп Іван Чорногірський вже справжня зима та закликали туристів зважати на погодні умови, якщо планується похід в гори.

«На горі Піп Іван Чорногірський вже справжня зима! Температура повітря -5°С. Видимість обмежена.

Якщо плануєте похід в гори, враховуйте погодні умови! Бережіть себе та своїх рідних!», - сказано у повідомленні.

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