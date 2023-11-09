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Податкові перевірки бізнесу повертаються з 1 грудня, — парламент ухвалив закон

Верховна Рада прийняла закон про відновлення податкових перевірок з 1 грудня: кого включать до плану-графіка проведення документальних планових перевірок

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Податкові перевірки бізнесу повертаються з 1 грудня, — парламент ухвалив закон

11:17, 9 листопада 2023
Верховна Рада прийняла закон про відновлення податкових перевірок з 1 грудня: кого включать до плану-графіка проведення документальних планових перевірок
Податкові перевірки бізнесу повертаються з 1 грудня, — парламент ухвалив закон
Джерело фото: rada.gov.ua
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9 листопада Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 10016-д про відновлення податкових перевірок бізнесу.

До другого читання Комітет лише виправив дату – повернення документальних планових податкових перевірок призначено на 1 грудня 2023 року.

Зокрема, з 1 грудня 2023 року до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені юридичні особи, які нараховували або виплачували заробітну плату в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.
При цьому мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.
Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні доопрацьований законопроект про відновлення податкових перевірок бізнесу. Йдеться про змін до Податкового кодексу та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок 10016-д. Автори вказують, що це забезпечить виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму з МВФ від 8 грудня 2022 року.

Як відомо, місія МВФ під час останнього візиту наголосила на необхідності відновлення податкових перевірок бізнесу. Зокрема, про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей. У Міжнародному валютному фонді також прогнозують, що українській владі треба буде зробити непрості політичні кроки з введення додаткових фіскальних заходів.

Проектом закону 10016-д запропоновано доповнити пункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України новими підпунктами, зокрема:

  • визначити критерії безпечних умов для проведення податкових перевірок;
  • врегулювати особливості проведення перевірок на територіях, де ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих територіях;
  • врегулювати порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок на період з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року.

Зокрема, пропонується передбачити, що з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року включно, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно:

  • платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції;
  • платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
  • платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги;
  • нерезиденти, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;
  • інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
  1. рівень сплати податку на прибуток на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;
  2. рівень сплати податку на додану вартість на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25% і більше відсотків загальних обсягів постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі;
  3. дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у 2 рази;
  4. загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75% або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше;
  5. нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

Автор: Наталя Мамченко

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