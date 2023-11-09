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  1. В Україні

Хабар за перевезення через кордон незадекларованих $40 000: викрито посадовця Держмитслужби

11:20, 9 листопада 2023
За організацію перевезення незадекларованих коштів через «зелений коридор» посадовець вимагав від громадянина Грузії передати йому 2 тисячі доларів.
Хабар за перевезення через кордон незадекларованих $40 000: викрито посадовця Держмитслужби
Фото: gp.gov.ua
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Посадовця Державної митної служби України викрито на отриманні хабар за безперешкодне перевезення через кордон 40 тисяч доларів незадекларованих коштів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Подільської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди викрито заступника директора одного з Департаментів Державної митної служби України (ч. 2 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Так, за даними слідства, посадовець запропонував громадянину Грузії, який мав намір перетинати державний кордон України, свою «допомогу» у перевезенні без митного оформлення грошових коштів – 40 тисяч доларів.

За організацію перевезення незадекларованих коштів через «зелений коридор» посадовець вимагав передати йому 2 тисячі доларів.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди.

Наразі митнику повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на трок до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Фото: gp.gov.ua

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