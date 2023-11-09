Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС та ГРД погодили перелік індикаторів доброчесності судді: список

Наявність хоча б одного з індикаторів свідчить про недоброчесність судді або кандидата на посаду судді.

Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

Верховна Рада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2024 рік

Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

  1. В Україні

У Києві судитимуть велосипедиста, який збив дівчину на пішохідному переході

20:50, 9 листопада 2023
Керманич велосипеда не переконався в безпеці руху і здійснивши наїзд на дівчину.
У Києві судитимуть велосипедиста, який збив дівчину на пішохідному переході
ілюстративне фото від прокуратури
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві постане перед судом велосипедист, який збив дівчину на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок наїзду киянка отримала перелом руки. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що інцидент трапився наприкінці серпня на вулиці Русанівська набережна.

Як повідомили у поліції, керманич велосипеда не переконався в безпеці руху та продовжуючи рух, здійснивши наїзд на дівчину, 1995 року народження. Чоловік проігнорував той факт, що водій автомобіля у сусідній смузі зменшив швидкість перед пішохідним переходом з метою надання переваги в русі пішоходам.

«Згідно висновку судово-медичної експертизи, потерпіла отримала внаслідок інциденту перелом руки, що є тілесним ушкодженням середньої тяжкості. Разом з тим, судова автотехнічна експертиза встановила, що водій велосипеда мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода шляхом застосування екстреного гальмування. Тобто, дії порушника не відповідали вимогам пункту 18.4 Правил дорожнього руху – якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються у сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека», - сказано у повідомленні.

За цим фактом, поліцейські повідомили 34-річному велосипедисту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 291 – порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також правил, норм і стандартів виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті.

У поліції додали, що за скоєне чоловіку загрожує штраф до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи строком до двох років, або обмеження волі строком до п'яти років, або позбавлення волі  строком до п'яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео