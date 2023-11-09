У Києві судитимуть велосипедиста, який збив дівчину на пішохідному переході

Керманич велосипеда не переконався в безпеці руху і здійснивши наїзд на дівчину.

ілюстративне фото від прокуратури

У Києві постане перед судом велосипедист, який збив дівчину на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок наїзду киянка отримала перелом руки. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що інцидент трапився наприкінці серпня на вулиці Русанівська набережна.

Як повідомили у поліції, керманич велосипеда не переконався в безпеці руху та продовжуючи рух, здійснивши наїзд на дівчину, 1995 року народження. Чоловік проігнорував той факт, що водій автомобіля у сусідній смузі зменшив швидкість перед пішохідним переходом з метою надання переваги в русі пішоходам.

«Згідно висновку судово-медичної експертизи, потерпіла отримала внаслідок інциденту перелом руки, що є тілесним ушкодженням середньої тяжкості. Разом з тим, судова автотехнічна експертиза встановила, що водій велосипеда мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода шляхом застосування екстреного гальмування. Тобто, дії порушника не відповідали вимогам пункту 18.4 Правил дорожнього руху – якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються у сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека», - сказано у повідомленні.

За цим фактом, поліцейські повідомили 34-річному велосипедисту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 291 – порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також правил, норм і стандартів виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті.

У поліції додали, що за скоєне чоловіку загрожує штраф до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи строком до двох років, або обмеження волі строком до п'яти років, або позбавлення волі строком до п'яти років.

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