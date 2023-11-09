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В Киеве будут судить велосипедиста, который сбил девушку на пешеходном переходе

20:50, 9 ноября 2023
Водитель велосипеда не убедился в безопасности движения и совершив наезд на девушку.
В Киеве будут судить велосипедиста, который сбил девушку на пешеходном переходе
иллюстративное фото от прокуратуры
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В Киеве предстанет перед судом велосипедист, который сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда киевлянка получила перелом руки. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в конце августа по улице Русановская набережная.

Как сообщили в полиции, водитель велосипеда не убедился в безопасности движения и продолжая движение, совершив наезд на девушку, 1995 года рождения. Мужчина проигнорировал тот факт, что водитель автомобиля в соседней полосе сбавил скорость перед пешеходным переходом с целью уступить дорогу пешеходам.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая получила в результате инцидента перелом руки, являющийся телесным повреждением средней тяжести. Вместе с тем судебная автотехническая экспертиза установила, что водитель велосипеда имел техническую возможность избежать наезда на пешехода путем применения экстренного торможения. То есть действия нарушителя не отвечали требованиям пункта 18.4 ПДД – если перед нерегулируемым пешеходным переходом уменьшает скорость или остановилось транспортное средство, водители других транспортных средств, двигающиеся в соседних полосах, должны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться и могут продолжить (восстановить ) движение только убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создано препятствие или опасность», - говорится в сообщении.

По этому факту, полицейские сообщили 34-летнему велосипедисту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 – нарушение действующих на транспорте правил, обеспечивающих движение, а также правил, норм и стандартов изготовления, переоборудования, ремонта транспортных средств, если это повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия. Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу.

В полиции добавили, что за совершенное мужчине грозит штраф до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо исправительные работы сроком до двух лет, либо ограничение свободы сроком до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

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