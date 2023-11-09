Разоблачены таможенники, которые занижали таможенные платежи на ввоз товаров в Украину на сумму более 475 млн гривен

САП и НАБУ сообщили о подозрении участникам преступной организации и работникам Волынской таможни на пункте пропуска "Ягодин".

Источник фото: САП

САП и НАБУ разоблачили и прекратили преступную деятельность на Волынской таможне. Работники таможни вместе с другими члены организации осуществляли незаконную минимизацию таможенных платежей в зоне деятельности таможни, что привело к нанесению государству ущерба на сумму более 475 миллионов гривен, - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

8 ноября 2023 года после согласования с прокурором САП, детективы НАБУ сообщили пяти членам преступной организации о подозрении. Главной целью их деятельности было предоставление услуг по ввозу товаров на территорию Украины без уплаты таможенных платежей. Действия этих лиц квалифицируются как преступления, предусмотренные статьями 255, 212, 364, и 366 Уголовного кодекса Украины, в зависимости от роли каждого из подозреваемых.

Кроме того, еще пятеро работников таможни получили подозрение в соответствии со статьями 364 и 366 Уголовного кодекса Украины. Они злоупотребляли своим служебным положением с целью получения неправомерной выгоды от третьих лиц и не обеспечивали надлежащие таможенные процедуры, позволяя участникам преступной организации ввозить товары без уплаты установленных законом платежей.

Во время досудебного расследования установлено, что в течение 2018-2019 годов участники преступной организации осуществляли незаконное перемещение через международный пункт пропуска "Ягодин" высоколиквидных товаров, таких как мобильные телефоны, компьютерная техника, одежда известных производителей и т. д., за значительно меньшую стоимость. Служащие таможни, со своей стороны, обеспечивали таможенное оформление этих товаров, составляли поддельные акты о проведении таможенных осмотров, внесли недостоверную информацию в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" и намеренно не выполняли необходимые действия для прекращения преступной схемы.

В результате деятельности этих лиц, государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 475 миллионов гривен. Сейчас организатор этих преступлений задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для других подозреваемых.

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