Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и ОСД согласовали список индикаторов добропорядочности судьи: список

Наличие хотя бы одного из индикаторов свидетельствует о не добропорядочности судьи или кандидата на должность судьи.

Обращения не помогли: для прокуроров и судей останется уменьшенный прожиточный минимум при расчете окладов, но предусмотрены исключения для НАБУ, НАПК и ГБР

Считать зарплаты прокурорам будут, исходя из прожиточного минимума 1600 грн, а судьям – 2102 грн.

Для работников Аппарата Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР в Бюджете предложили исключение – им не нужно проводить классификацию должностей

Перед рассмотрением закона о Бюджете на 2024 год Александр Корниенко предложил свою редакцию заключительных положений по оплате труда государственных служащих в Аппарате Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР.

Более 70% государственных служащих довольны своим руководством – НАДС

А более 87% государственных служащих считают, что их непосредственный руководитель относится к ним с уважением.

Верховная Рада приняла Закон о Государственном бюджете Украины на 2024 год

Парламент принял закон о Государственном бюджете на следующий год.

  1. В Украине

Разоблачены таможенники, которые занижали таможенные платежи на ввоз товаров в Украину на сумму более 475 млн гривен

18:10, 9 ноября 2023
САП и НАБУ сообщили о подозрении участникам преступной организации и работникам Волынской таможни на пункте пропуска "Ягодин".
Разоблачены таможенники, которые занижали таможенные платежи на ввоз товаров в Украину на сумму более 475 млн гривен
Источник фото: САП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

САП и НАБУ разоблачили и прекратили преступную деятельность на Волынской таможне. Работники таможни вместе с другими члены организации осуществляли незаконную минимизацию таможенных платежей в зоне деятельности таможни, что привело к нанесению государству ущерба на сумму более 475 миллионов гривен, - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

8 ноября 2023 года после согласования с прокурором САП, детективы НАБУ сообщили пяти членам преступной организации о подозрении. Главной целью их деятельности было предоставление услуг по ввозу товаров на территорию Украины без уплаты таможенных платежей. Действия этих лиц квалифицируются как преступления, предусмотренные статьями 255, 212, 364, и 366 Уголовного кодекса Украины, в зависимости от роли каждого из подозреваемых.

Кроме того, еще пятеро работников таможни получили подозрение в соответствии со статьями 364 и 366 Уголовного кодекса Украины. Они злоупотребляли своим служебным положением с целью получения неправомерной выгоды от третьих лиц и не обеспечивали надлежащие таможенные процедуры, позволяя участникам преступной организации ввозить товары без уплаты установленных законом платежей.

Во время досудебного расследования установлено, что в течение 2018-2019 годов участники преступной организации осуществляли незаконное перемещение через международный пункт пропуска "Ягодин" высоколиквидных товаров, таких как мобильные телефоны, компьютерная техника, одежда известных производителей и т. д., за значительно меньшую стоимость. Служащие таможни, со своей стороны, обеспечивали таможенное оформление этих товаров, составляли поддельные акты о проведении таможенных осмотров, внесли недостоверную информацию в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" и намеренно не выполняли необходимые действия для прекращения преступной схемы.

В результате деятельности этих лиц, государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 475 миллионов гривен. Сейчас организатор этих преступлений задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для других подозреваемых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео