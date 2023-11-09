Викрито митників, які занижували митні платежі на ввезення товарів в Україну на суму понад 475 млн гривень

САП та НАБУ повідомили про підозру учасникам злочинної організації та працівникам Волинської митниці на пункті пропуску «Ягодин».

Джерело фото: САП

САП та НАБУ викрили та припинили злочинну діяльність на Волинській митниці. Працівники митниці разом з іншими члени організації здійснювали незаконну мінімізацію митних платежів у зоні діяльності митниці, що призвело до завдання державі збитків на суму понад 475 мільйонів гривень, – повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

8 листопада 2023 року після погодження з прокурором САП, детективи НАБУ повідомили п'ятьом членам злочинної організації про підозру. Головною метою їхньої діяльності було надавання послуг з ввезення товарів на територію України без сплати митних платежів. Дії цих осіб кваліфікуються як злочини, передбачені статтями 255, 212, 364, і 366 Кримінального кодексу України, в залежності від ролі кожного з підозрюваних.

Крім того, ще п'ятеро працівників митниці отримали підозру відповідно до статей 364 і 366 Кримінального кодексу України. Вони зловживали своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди від третіх осіб і не забезпечували належні митні процедури, дозволяючи учасникам злочинної організації ввозити товари без сплати встановлених законом платежів.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років учасники злочинної організації здійснювали незаконне переміщення через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» високоліквідних товарів, таких як мобільні телефони, комп'ютерна техніка, одяг відомих виробників і т. д., за значно меншу вартість. Службовці митниці, з свого боку, забезпечували митне оформлення цих товарів, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, внесли недостовірну інформацію в автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» і навмисно не виконували необхідні дії для припинення злочинної схеми.

Внаслідок діяльності цих осіб, державному бюджету було завдано збитків на суму понад 475 мільйонів гривень. Наразі організатора цих злочинів затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і розглядається питання щодо обрання запобіжних заходів для інших підозрюваних.

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