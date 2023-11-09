Комітет підтримав перейменування двох сіл на Дніпропетровщині

Комітет доручив народним депутатам – членам Комітету розробити і внести на розгляд ВРУ відповідні проєкти постанов.

Джерело фото: opentv.media

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомив, що розглянув подання Дніпропетровської обласної ради щодо перейменування двох сіл Криворізького району Дніпропетровської області.

А саме:

села Южне на село Південне

села Спокойствіє на село Спокій.

Перейменування ініційовані Девладівською сільською радою з метою приведення у відповідність до правопису та стандартів державної мови назв сіл, що мають російськомовний характер.

За результатами розгляду Комітет вирішив підтримати подання та доручив народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд ВРУ відповідні проєкти постанов.

Також Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти в цілому зазначені проекти постанов.

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