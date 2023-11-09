У Києві на Софійській площі встановлять новорічну ялинку: гроші візьмуть не з бюджету

Ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть профінансовані меценатами.

У Києві цьогоріч будуть встановлювати головну ялинку країни. Рішення було прийнято після тривалих дискусій. Про це повідомив голова компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький у коментарі виданню «Вечірній Київ».

Традиційно головний символ Нового року засяє на Софійській площі.

Цьогорічну ялинку встановлять за рахунок меценатів, і вона не фінансуватиметься з бюджету. Наразі подробиці щодо тематики оформлення святкової локації ще не розкриті, і вони будуть представлені особисто мером столиці Віталієм Кличком.

«Як і торік, на локації не буде фудкортів, а ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджету не витратять ані копійки», — зазначив Добруцький.

Раніше у КМВА відповіли, чи встановлять цього року у Києві головну ялинку.

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