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  1. В Україні

Чи встановлять цього року у Києві головну ялинку – у КМВА відповіли

11:59, 23 жовтня 2023
Новорічну ялинку на Софійській площі встановлювали багато років поспіль.
Чи встановлять цього року у Києві головну ялинку – у КМВА відповіли
Джерело фото: ТСН.ua
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Багато років поспіль на Софійській площі в столиці стоїть новорічна ялинка. Так само її встановлювали і взимку 2022 року. Керівник КМВА Сергій Попко розповів, чи стоятиме ялинка цього року в інтерв’ю «ТСН.ua».

«Багато років поспіль на Софійській площі стоїть новорічна ялинка. Минулого року вона теж була. Попри усе – війну, обстріли, відключення світла. Традиції треба берегти.

Звісно, якщо не буде форс-мажорів і нових обставин, то, на мою думку, ялинка має стояти. Але до будь-яких рішень потрібно завжди підходити із холодною головою. Тому давайте дочекаємося з чим ми підійдемо до зими», – зазначив Попко.

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